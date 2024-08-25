В Северной Ирландии четыре игрока попали в массовое ДТП по дороге на матч

Четыре футболиста североирландской команды «Данганнон Свифтс» попали в аварию с участием четырёх автомобилей по пути на матч Премьер-лиги с клубом «Баллимена Юнайтед» в субботу, 24 августа.

«К счастью, никто серьёзно не пострадал, но это не то, с чем вы хотите столкнуться», — приводит слова главного тренера команды Родни МакАри BBC.

Сообщается, что потерпевшими футболистами стали Деклан Данн, Дэниел Уоллес, Джеймс Ноулз и Томас Магуайр. Они отделались несколькими синяками и царапинами. При этом, учитывая внушительный масштаб ДТП, тот факт, что спортсмены не получили более серьёзных повреждений, является лишь счастливым стечением обстоятельств.

Все четверо не приняли участие в матче, который тем не менее завершился победой их команды со счётом 1:0.