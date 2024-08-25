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Чернов: Мартинс был одним из лучших с «Зенитом», но жёлтая карточка его подкосила

Чернов: Мартинс был одним из лучших с «Зенитом», но жёлтая карточка его подкосила
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об игре одноклубника Кристофера Мартинса в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«По игре с «Зенитом» вопросов к судейству нет, за исключением пары жёлтых. Сначала дали две-три жёлтые, стали не так агрессивно играть. Кристофера поменяли на 38-й минуте, когда выдал хороший матч. Он был одним из лучших, но жёлтая его подкосила. Сказали на скамейке, что он молодец. Если бы не жёлтая, он бы остался», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На текущий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в чемпионате России завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

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