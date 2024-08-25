Зобнин считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о минувшем матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Можно сказать, что «Спартак» был намного ближе к победе?

— Да. Ощущение, что не выиграли. Остались в большинстве, у нас были моменты. Их нужно было реализовывать. Наверное, это один из лучших матчей по качеству игры за последнее время в Санкт‑Петербурге. Мы третий раз подряд играем с ними 0:0, но эта игра была ближе всего к нашей победе.

— Обидно?

— Конечно, обидно. Нам всегда хочется побеждать, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

На текущий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в чемпионате России завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином». Игра состоится 31 августа. «Зенит» проведёт матч с «Пари НН». Встреча также состоится 31 августа.

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