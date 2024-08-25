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Георгий Джикия рассказал, почему всё ещё находится без клуба

Георгий Джикия рассказал, почему всё ещё находится без клуба
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Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, ныне находящийся в статусе свободного агента, объяснил, почему всё ещё не нашёл себе новый клуб.

— С чем связано то, что вы так долго находитесь без клуба?
— С тем, что у меня есть право выбора и я выбираю, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Ранее Джикия рассказал, что рассматривает предложение от клуба из чемпионата Турции.

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».

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