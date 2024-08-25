Радченко: «Зенит» независим от Глушенкова, команда шесть раз выиграла РПЛ без него

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко после матча 6-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встречались со «Спартаком», поделился мыслями о зависимости команды от нападающего Максима Глушенкова, а также высказался об игре Вендела.

«Нельзя сказать, что «Зенит» зависим от Глушенкова. Это всё домыслы. Парень очень здорово начал в новой команде, но нет никакой зависимости в нём, потому что «Зенит» шесть раз подряд выиграл чемпионат России без него.

Нужно отметить ещё один нюанс. Вендел большой молодец, потому что вышел на поле в стартовом составе, несмотря на недавнюю травму. Он отдал всё, что мог, на поле. Это заслуга Вендела и медицинского штаба», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.