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Радченко: «Зенит» независим от Глушенкова, команда шесть раз выиграла РПЛ без него

Радченко: «Зенит» независим от Глушенкова, команда шесть раз выиграла РПЛ без него
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко после матча 6-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встречались со «Спартаком», поделился мыслями о зависимости команды от нападающего Максима Глушенкова, а также высказался об игре Вендела.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Нельзя сказать, что «Зенит» зависим от Глушенкова. Это всё домыслы. Парень очень здорово начал в новой команде, но нет никакой зависимости в нём, потому что «Зенит» шесть раз подряд выиграл чемпионат России без него.

Нужно отметить ещё один нюанс. Вендел большой молодец, потому что вышел на поле в стартовом составе, несмотря на недавнюю травму. Он отдал всё, что мог, на поле. Это заслуга Вендела и медицинского штаба», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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