Нападающий «Челси» назвал «дерьмом» всё, что относится к Вулверхэмптону

Нападающий «Челси» Нони Мадуэке на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал, а затем удалил пост, в котором крайне негативно выразился о городе Вулверхэмптоне и одноимённом клубе, с которым «синие» сыграют сегодня, 25 августа, в рамках 2-го тура АПЛ.

«Всё, что связано с этим местом, — дерьмо», — написал футболист.

После удаления поста Мадуэке объяснил, что хотел опубликовать его в личном аккаунте и лишь по ошибке выложил его в официальном.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 23 матча за «Челси» в рамках АПЛ, в которых забил пять мячей. Также на его счету шесть игр и один гол в Кубке Англии, а также пять матчей и два забитых мяча в Кубке английской лиги.

Матч «Вулверхэмптон» — «Челси» начнётся в 16:00 мск. Обе уоманды уступили в 1-м туре с одинаковым счётом 0:2: «волки» — «Арсеналу», «аристократы» — «Манчестер Сити».