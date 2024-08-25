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Созин: Эракович абсолютно бездумно поступил со «Спартаком». Будут ли санкции от «Зенита»?

Созин: Эракович абсолютно бездумно поступил со «Спартаком». Будут ли санкции от «Зенита»?
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о результате матча 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Спартак» сыграл лучше «Зенита». Хозяева заигрались в майнд-геймс, скрывая Вендела и Педро. Видимо, хотели расслабить «Спартак» – не получилось.

Но вопрос в другом: будут ли санкции Эраковичу от «Зенита» от штаба? Ты за пять минут получил две карточки и в таком матче оставил команду в меньшинстве. Он очень помог «Спартаку», абсолютно бездумно поступил.

«Спартак» показал себя очень дисциплинированной командой. Имел хорошие шансы, а создать у себя ничего не дал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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