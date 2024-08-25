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Созин: Латышонок — первый номер в России после Сафонова. После игры со «Спартаком» — точно

Созин: Латышонок — первый номер в России после Сафонова. После игры со «Спартаком» — точно
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Футбольный эксперт Андрей Созин после матча 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» высказался об игре голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Из игроков, конечно, надо отметить вратаря. Наконец-то со времён Малафеева появилась надёжность. Латышонок сегодня спас для «Зенита» ничью, до этого – победу с «Динамо». Это первый номер в России после Сафонова – после игры «Зенита» со «Спартаком» об этом можно говорить точно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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