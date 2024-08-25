Кирьяков: Латышонок — хорошее приобретение для «Зенита», с ним угадали на все сто

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о матче 6-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«После удаления Эраковича «Спартак» полностью завладел инициативой и имел моменты. При равных составах трудно оценивать игру, потому что задачей команд было мешать друг другу, обезопасив свои тылы. В первом тайме команды действовали очень осторожно и присматривались друг к другу. Но в плане прессинга «Спартак» действовал лучше и чересчур агрессивно. «Зенит» этого не ожидал, и команда не понимала, как действовать против такого прессинга. «Зенит» разыгрывал мяч накоротке, а нужно было просто его перевести вперёд.

«Спартак» в середине поля имел преимущество. Умяров, которого Радимов и Аршавин признали лучшим игроком матча, действовал надёжно и давал возможность полузащитникам команды помогать атаке. Наиль разрушал все попытки атак «Зенита». Во втором тайме игра пошла повеселее, но футбол был на равных до удаления. Уже дальше «Зенит» только мог играть на удержание счёта. Где-то повезло, а где-то выручил Латышонок. Это хорошее приобретение со стороны «Зенита», с ним угадали на все сто», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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