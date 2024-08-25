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«Крылья Советов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Гальдамес, Костанца, Бабкин, Ороско, Ежов, Цыпченко, Шитов.

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Магкеев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Ермаков, Тичич, Зе Турбо, Боселли.

В прошлом сезоне чемпионата России команды дважды встречались между собой. В матче 11-го тура победу одержала команда из Нижнего Новгорода (2:0), а в игре 30-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

На данный момент «Пари Нижний Новгород» набрал шесть очков и находится на девятом месте. «Крылья Советов» с тремя очками замыкают турнирную таблицу чемпионата.

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