Состав «Комо» Фабрегаса пополнил полузащитник «Манчестер Сити»

«Комо», возглавляемый испанским специалистом Сеском Фабрегасом, в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о переходе 21-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне на правах аренды.

Фото: ФК «Комо 1907»

Аргентинский футболист будет выступать в составе «Комо» до конца сезона-2024/2025. Подчёркивается, что аренда Перроне может быть продлена.

21-летний полузащитник является футболистом английского клуба с января 2023 года. С января 2023 года по июнь 2024 года Перроне играл в составе испанского «Лас-Пальмаса» на правах аренды. За этот период он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: