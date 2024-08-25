Кирьяков: «Зенит» независим от Глушенкова, но было видно, что команде его не хватает

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об отсутствии полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова во вчерашнем матче РПЛ с московским «Спартаком» (0:0).

«Нельзя говорить, что «Зенит» совсем зависим от Глушенкова. Но парень хорошо вписался в структуру игры команды, является индивидуально сильным футболистом, а также хорошо взаимодействует с бразильцами и берёт игру на себя. У Глушенкова хороший поставленный удар и хорошая обводка. Поэтому «Зенит» лишился серьёзной единицы в атакующей линии и было видно, что его не хватает», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент 25-летний Глушенков возглавляет рейтинг бомбардиров нового сезона РПЛ, забив семь голов в пяти матчах. В игре 5-го тура с «Химками» (1:1) футболист получил травму руки, после чего перенёс операцию.