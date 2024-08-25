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Винисиус допускает переход в чемпионат Саудовской Аравии в 2025 году — ESPN

Винисиус допускает переход в чемпионат Саудовской Аравии в 2025 году — ESPN
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор взял время до конца нынешнего сезона с целью подумать о предложении продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, представители Винисиуса сообщили руководству «сливочных», что на текущий момент бразильский футболист не заинтересован в продлении контракта с клубом, заканчивающийся летом 2027 года, поскольку ему нужно обдумать потенциальный уход из команды.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что один из саудовских клубов предлагает Винисиусу заработную плату в размере € 350 млн в год. Сумма отступных за 24-летнего нападающего составляет € 1 млрд. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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