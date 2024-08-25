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«Сочи» одержал победу над «Уфой» в выездном матче Первой лиги, совершив невероятный камбэк

«Сочи» одержал победу над «Уфой» в выездном матче Первой лиги, совершив невероятный камбэк
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В Уфе завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором одноимённый клуб потерпел поражение от «Сочи» (3:4). Нельзя не отметить, что гости сумели отыграться со счёта 3:1 в пользу местной команды.

Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Писарский – 4'     1:1 Агеян – 35'     2:1 Адаев – 38'     3:1 Ложкин – 45'     3:2 Кожемякин – 62'     3:3 Крамарич – 85'     3:4 Крамарич – 90+4'    

У гостей голы забили Владимир Писарский, Олег Кожемякин и дважды — Мартин Крамарич. В составе хозяев отличились Мигран Агеян, Владислав Адаев и Владислав Ложкин. Примечательно, что все три своих гола в этом матче «Уфа» забила в 10-минутном интервале в концовке первого тайма, который закончился со счётом 3:1 в пользу клуба из столицы Башкортостана, однако во второй половине три безответных мяча команды Роберта Морено склонили чашу весов в пользу «Сочи».

Решающую роль в победе гостей сыграл Крамарич. Сначала он сравнял счёт, а на 95-й минуте вывел «Сочи» вперёд.

Южане набрали 10 очков после семи матчей и догнали «Ротор» и «Сокол» в споре за пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» осталась с шестью очками и делит 14-ю строчку с «Черноморцем».

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