«Сочи» одержал победу над «Уфой» в выездном матче Первой лиги, совершив невероятный камбэк

В Уфе завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором одноимённый клуб потерпел поражение от «Сочи» (3:4). Нельзя не отметить, что гости сумели отыграться со счёта 3:1 в пользу местной команды.

У гостей голы забили Владимир Писарский, Олег Кожемякин и дважды — Мартин Крамарич. В составе хозяев отличились Мигран Агеян, Владислав Адаев и Владислав Ложкин. Примечательно, что все три своих гола в этом матче «Уфа» забила в 10-минутном интервале в концовке первого тайма, который закончился со счётом 3:1 в пользу клуба из столицы Башкортостана, однако во второй половине три безответных мяча команды Роберта Морено склонили чашу весов в пользу «Сочи».

Решающую роль в победе гостей сыграл Крамарич. Сначала он сравнял счёт, а на 95-й минуте вывел «Сочи» вперёд.

Южане набрали 10 очков после семи матчей и догнали «Ротор» и «Сокол» в споре за пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» осталась с шестью очками и делит 14-ю строчку с «Черноморцем».