Владимир Гранат объяснил, с чем связано то, что «Спартак» не пропускает в 6 играх подряд

Бывший центральный защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением, чем может быть обусловлен тот факт, что красно-белые не пропускают в шести играх подряд.

«Если брать игру до удаления Эраковича, то на поле были две равные команды. А после удаления к победе был ближе «Спартак». Что касается шести матчей «Спартака» «на ноль», то Станкович нашёл баланс между атакой и обороной. Командная оборона важнее, ведь не может весь матч обороняться только защита», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином».

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