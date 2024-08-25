Миллер поделился мнением о матче «Зенит» — «Спартак», упомянув произведение «Отцы и дети»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился мнением о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

«Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли (улыбается). «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера «Матч ТВ».

На текущий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в чемпионате России завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином». Игра состоится 31 августа. «Зенит» проведёт матч с «Пари НН». Встреча также состоится 31 августа.

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