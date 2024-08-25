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Защитник «Зенита» Эракович высказался о поцелуе Станковича, а также извинился за удаление

Защитник «Зенита» Эракович высказался о поцелуе Станковича, а также извинился за удаление
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Сербский центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался об эпизоде в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0), в котором его, уходящего с поля после удаления, в лоб поцеловал главный тренер красно-белых Деян Станкович. Также Эракович принёс извинения за две жёлтые карточки, полученные в матче.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

— Станкович в послематчевом интервью назвал вас сыном и по‑отечески провожал вас с поля после удаления. Многие трактовали это как благодарность за то, что вы оставили «Зенит» в меньшинстве.
— В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Я — игрок «Зенита». И счастлив быть частью большой зенитовской семьи.

Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвёл команду, схватив две необязательные жёлтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали «Спартаку» забить. Надеюсь показать всё, на что способен, в ответной игре со «Спартаком» в Москве и в других матчах, — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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