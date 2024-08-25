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Сергей Кирьяков: «Зениту» и «Спартаку» вряд ли бы пригодились качества Соболева

Сергей Кирьяков: «Зениту» и «Спартаку» вряд ли бы пригодились качества Соболева
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мыслями о том, какой из команд мог бы пригодиться нападающий Александр Соболев во вчерашнем матче РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Тяжело сказать, кому бы мог помочь Соболев в таком матче «Зенит» — «Спартак». Обеим командам вряд ли бы пригодились качества Соболева. Угальде более мобильный и быстрый футболист. Он не обладает теми габаритами, которые есть у Соболева, но он неплохо действовал в штрафной. К примеру, когда он убрал под себя и расстреливал ворота, однако тогда Барриос выручил «Зенит». Это показывает, что Угальде индивидуально сильный футболист, который не боится брать игру на себя», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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