Сергей Кирьяков: «Зениту» и «Спартаку» вряд ли бы пригодились качества Соболева

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мыслями о том, какой из команд мог бы пригодиться нападающий Александр Соболев во вчерашнем матче РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Тяжело сказать, кому бы мог помочь Соболев в таком матче «Зенит» — «Спартак». Обеим командам вряд ли бы пригодились качества Соболева. Угальде более мобильный и быстрый футболист. Он не обладает теми габаритами, которые есть у Соболева, но он неплохо действовал в штрафной. К примеру, когда он убрал под себя и расстреливал ворота, однако тогда Барриос выручил «Зенит». Это показывает, что Угальде индивидуально сильный футболист, который не боится брать игру на себя», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.