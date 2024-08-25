«Барселона» объявила о переходе 20-летнего Фая в «Ренн»

«Барселона» в своих социальных сетях объявила о переходе 20-летнего центрального защитника Микаила Фая во французский «Ренн». Контракт с футболистом рассчитан до 2028 года.

Фото: ФК «Ренн»

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» выручит € 10,3 млн с продажи Фая.

В минувшем сезоне сенегальский защитник выступал в составе молодёжной команды каталонского клуба. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам минувшего сезона «Ренн» заработал 46 очков и расположился на 10-й строчке. В 1-м туре нынешнего сезона «Ренн» одержал победу в игре с «Лионом» (3:0).

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Сколько стоят молодые футболисты: