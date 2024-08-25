Осинькин рассказал, почему новичок «Крыльев» Ороз не попал в заявку на матч с «Пари НН»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об обновлениях в составе команды в преддверии сегодняшнего матча с «Пари НН» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Ороз ещё не участвовал в тренировочном процессе. Он будет оформлять дополнительно документы. Мы познакомились лично, он начинает готовиться. Сегодня Фернандо вернулся в старт, Гарре – в запасе. Посмотрим, сколько дадим ему сыграть. Восстановление Бейла идёт нормально, но на поле пока рано. Цыпченко выходит на поле из-за ряда факторов. Есть особенности игры соперника, поэтому сегодня такой состав», – сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Матч «Крылья Советов» – «Пари НН» начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент самарцы замыкают турнирную таблицу РПЛ с тремя очками после пяти матчей. Ранее в СМИ ходили слухи о возможной отставке Осинькина.