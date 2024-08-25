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Новосельцев: если бы в РПЛ остались «Балтика» и «Сочи», то конкуренция была бы выше

Новосельцев: если бы в РПЛ остались «Балтика» и «Сочи», то конкуренция была бы выше
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Бывший защитник «Зенита», «Сочи» и сборной России Иван Новосельцев после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Акроном» (4:0) заявил, что если бы в чемпионате остались «Балтика» и «Сочи», то он бы более конкурентным.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«Если бы в РПЛ остались «Балтика» и «Сочи» вместо тех команд, что зашли, чемпионат был бы более конкурентным и насыщенным. А сейчас новые команды по ряду обстоятельств просто выпадают. Тот «Сочи», что был в конце сезона, неужели проиграл бы ЦСКА со счётом 0:4? 2:2 — ближе к реальности» — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

После шести сыгранных матчей «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. Помимо тольяттинцев, в высшую лигу вышли «Динамо» Махачкала и «Химки».

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