Новосельцев: если бы в РПЛ остались «Балтика» и «Сочи», то конкуренция была бы выше

Бывший защитник «Зенита», «Сочи» и сборной России Иван Новосельцев после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Акроном» (4:0) заявил, что если бы в чемпионате остались «Балтика» и «Сочи», то он бы более конкурентным.

«Если бы в РПЛ остались «Балтика» и «Сочи» вместо тех команд, что зашли, чемпионат был бы более конкурентным и насыщенным. А сейчас новые команды по ряду обстоятельств просто выпадают. Тот «Сочи», что был в конце сезона, неужели проиграл бы ЦСКА со счётом 0:4? 2:2 — ближе к реальности» — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

После шести сыгранных матчей «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. Помимо тольяттинцев, в высшую лигу вышли «Динамо» Махачкала и «Химки».