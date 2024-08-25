Кечинов: «Спартак» может претендовать на золотые медали РПЛ, если так будет продолжаться

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал нулевую ничью красно-белых с «Зенитом» во вчерашнем матче РПЛ.

«Была интересная и напряжённая игра. Я считаю, что «Спартак» был сильнее «Зенита». Это выражалось в территориальном преимуществе, контроле мяча и созданных моментах. На эту игру «Спартак» вышел очень уверенным. Если сравнивать с игрой прошлого сезона, когда при Слишковиче сыграли тоже 0:0, там была игра оборонительная, то в этой игре «Спартак» сам навязывал свой футбол и играл именно так, как хочет. Это очень радует.

«Спартак» двигается в нужном направлении. Если так будет продолжаться, уже в этом сезоне «Спартак» может претендовать на что-то серьёзное — я говорю о золотых медалях», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.