«Химки» объявили о переходе Кирилла Капленко

Подмосковные «Химки» официально объявили о переходе белорусского полузащитника Кирилла Капленко из калининградской «Балтики».

«Приветствуем Кирилла и желаем успешной игры за нашу команду!» — говорится в заявлении пресс-службы подмосковного клуба в телеграм-канале.

25-летний опорный полузащитник ранее выступал за юношеские команды минского «Динамо», БАТЭ и «Краснодара». В Российской Премьер-Лиге и Кубке России играл за «Зенит», «Оренбург» и «Балтику». Также футболист имеет в своём активе девять матчей за сборную Беларуси, в том числе пять игр в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024.

Подмосковные «Химки» набрали шесть очков после шести сыгранных туров и расположились на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата.