Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ощущение, что я никуда не уезжал». Гюндоган — о первом матче за «Сити» после возвращения

«Ощущение, что я никуда не уезжал». Гюндоган — о первом матче за «Сити» после возвращения
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился эмоциями после матча 2-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (4:1), который стал для него первым после возвращения в английский клуб. Напомним, немецкий футболист играл за «горожан» с 2016 по 2023 год, затем присоединился к «Барселоне», однако вернулся в Англию в нынешнем августе.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Смодич – 7'     1:1 Холанд – 12'     2:1 Де Брёйне – 14'     3:1 Холанд – 16'     4:1 Холанд – 88'    

«Позавчера я впервые тренировался с ребятами, и, честно говоря, такое ощущение, что я никогда никуда не уезжал. Чувствую себя как дома, это такая радость.

Я так счастлив снова играть за этот удивительный клуб перед этой потрясающей публикой, вместе с этими прекрасными футболистами. Чувствую себя крайне привилегированным», — приводит слова Гюндогана пресс-служба «горожан» на официальном сайте клуба.

Материалы по теме
Холанд поделился эмоциями от возвращения Гюндогана в «Манчестер Сити»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android