«Ощущение, что я никуда не уезжал». Гюндоган — о первом матче за «Сити» после возвращения

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился эмоциями после матча 2-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (4:1), который стал для него первым после возвращения в английский клуб. Напомним, немецкий футболист играл за «горожан» с 2016 по 2023 год, затем присоединился к «Барселоне», однако вернулся в Англию в нынешнем августе.

«Позавчера я впервые тренировался с ребятами, и, честно говоря, такое ощущение, что я никогда никуда не уезжал. Чувствую себя как дома, это такая радость.

Я так счастлив снова играть за этот удивительный клуб перед этой потрясающей публикой, вместе с этими прекрасными футболистами. Чувствую себя крайне привилегированным», — приводит слова Гюндогана пресс-служба «горожан» на официальном сайте клуба.

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