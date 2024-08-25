Герман Онугха отказался от перехода в «Ризеспор»

Российский форвард «Вайле» Герман Онугха отказался от перехода в турецкий «Ризеспор». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ризеспор» предлагал Онугхе контракт на четыре года с зарплатой € 750 тыс. в год, но российский нападающий рассматривает варианты в Бундеслиге.

Онугха выступает в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

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