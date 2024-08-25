Два клуба Бундеслиги и бельгийский «Антверпен» ведут диалог по переходу Германа Онугхи

«Майнц», ещё один клуб из Бундеслиги и бельгийский «Антверпен» интересуются российским нападающим «Вайле» Германом Онугхой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все три клуба ведут диалог со стороной нападающего и могут сделать предложение в ближайшее время.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что 28-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Ризеспор».

Онугха выступает в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

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