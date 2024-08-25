Промес выпустил трек под названием Moscow в дуэте с нидерландским рэпером Non Chardy

Нидерландский рэп-исполнитель Non Chardy включил в треклист нового альбома Free Noncha фит с бывшим нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом под названием Moscow. Композиция уже доступна на стриминговых сервисах, таких, как Spotify.

Фото: Соцсети Non Chardy

Напомним, 17 мая нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на освобождение, ему запретили покидать ОАЭ. Промес был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля. 32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.