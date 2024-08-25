Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес выпустил трек под названием Moscow в дуэте с нидерландским рэпером Non Chardy

Промес выпустил трек под названием Moscow в дуэте с нидерландским рэпером Non Chardy
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландский рэп-исполнитель Non Chardy включил в треклист нового альбома Free Noncha фит с бывшим нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом под названием Moscow. Композиция уже доступна на стриминговых сервисах, таких, как Spotify.

Фото: Соцсети Non Chardy

Напомним, 17 мая нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на освобождение, ему запретили покидать ОАЭ. Промес был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля. 32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Хлусевич ответил, следит ли за соцсетями Промеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android