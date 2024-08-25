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Гранат: у «Динамо» есть долг перед своими фанатами за последний тур с «Краснодаром»

Гранат: у «Динамо» есть долг перед своими фанатами за последний тур с «Краснодаром»
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Бывший центральный защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями о матче между бело-голубыми и «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ, который пройдёт сегодня, 25 августа, в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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«У «Динамо» есть хорошие шансы одержать победу в матче с «Краснодаром». Понятно, что «Краснодар» имеет свой стиль и хороших исполнителей, но пока меня не очень впечатляет игра «быков». У «Динамо» же есть долг перед своими болельщиками за последний тур прошлого сезон», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Краснодар» заработал девять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

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