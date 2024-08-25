Данил Круговой: без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался

Бывший крайний защитник «Зенита» Данил Круговой, ныне играющий за ЦСКА, ответил на вопрос, как остановить сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

— Как остановить «Зенит»?

— «Химки» вроде показали, как это сделать. Надо не пропустить от «Зенита» и забить свои моменты. Будет один момент, надо его использовать.

— Вы не считаете, что «Зенит» непобедим в этом сезоне?

— Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и «Зенит» посыпался. Они не смогли ничего создать с «Химками».

— Нет чувства ностальгии по временам в «Зените»?

— Такого чувства нет, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Круговой является воспитанником академии «Зенита». За взрослую команду санкт-петербургского клуба он принял участие в 105 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Нынешним летом 26-летний футболист присоединился к ЦСКА в статусе свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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