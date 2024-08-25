Агент подтвердил, что Гондоу отправился в Россию для перехода в «Зенит»

Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу, заявил, что его клиент отправился в Россию для завершения перехода в «Зенит».

«Да, действительно Лусиано уже направляется в Россию, но сделка официально ещё не состоялась», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Гондоу выступает в составе «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.