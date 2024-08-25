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Валерий Кечинов: при Станковиче «Спартак» идёт в правильном направлении

Валерий Кечинов: при Станковиче «Спартак» идёт в правильном направлении
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов положительно оценил динамику развития команды при главном тренере Деяне Станковиче.

«На сегодняшний день назначение Станковича в «Спартак» себя оправдывает. Появился баланс игры в обороне, полный порядок в полузащите, где есть люди, которые создают моменты. В этом сезоне раскрылся Угальде, который много забивает. При этом тренере «Спартак» идёт в нужном и правильном направлении», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 24 августа, красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в выездном матче 6-го тура РПЛ. После шести матчей подопечные Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

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