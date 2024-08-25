Колосков: Тюкавину что-то мешает выйти на прошлогодний уровень

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на вопрос, чем может быть обусловлено то, что на старте нынешнего сезона РПЛ нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не демонстрирует результативность, которая была у него в минувшем сезоне.

«Трудно сказать. Моменты с его участием стали реже возникать. Он проделывает большой объём работы, стал опускаться в середину поля. Надо понимать, какие задания ему даёт тренер. И надо помнить, что он человек зависимый, единственный нападающий.

Тюкавин зависит от того, как играет полузащита. Ясно, что он не растерял свои качества, но ему что-то мешает выйти на прошлогодний уровень. Что мешает? Мне это неведомо», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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