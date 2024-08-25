Мор: очень понравился «Спратак» в игре с «Зенитом», смелые ожидания сбылись

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о результате матча 6-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Мне очень понравился «Спартак» в игре с «Зенитом». Команда играла очень хорошо. Самое главное, что «Спартак» играл от себя и не боялся «Зенит». Тем более у «Зенита» не было Глушенкова, но они и без него шесть раз подряд были чемпионами. Я бы оценил игру «Спартака» как очень хорошую. Смелые ожидания сбылись», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в РПЛ завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча команда дважды сыграла вничью и одержала одну победу.

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