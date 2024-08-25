Мор: «Динамо» должно не просто победить «Краснодар», а разорвать его

Бывший футболист Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем матче между бело-голубыми и «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ, который пройдёт сегодня, 25 августа, в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

«Конечно, у «Динамо» особый настрой на «Краснодар». В последнем матче с «быками» у бело‑голубых было много штанг, там всё было близко. Теперь «Динамо» должно этот настрой перенести на ближайшую встречу и не просто победить, а разорвать «Краснодар». Тем более сейчас у «Динамо» игра удаётся, а «Краснодар» совсем не тот, каким был ещё даже весной», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Краснодар» заработал девять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.