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Мор: «Динамо» должно не просто победить «Краснодар», а разорвать его

Мор: «Динамо» должно не просто победить «Краснодар», а разорвать его
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Бывший футболист Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем матче между бело-голубыми и «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ, который пройдёт сегодня, 25 августа, в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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«Конечно, у «Динамо» особый настрой на «Краснодар». В последнем матче с «быками» у бело‑голубых было много штанг, там всё было близко. Теперь «Динамо» должно этот настрой перенести на ближайшую встречу и не просто победить, а разорвать «Краснодар». Тем более сейчас у «Динамо» игра удаётся, а «Краснодар» совсем не тот, каким был ещё даже весной», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Краснодар» заработал девять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

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