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Игроки «Спартака-2» и «Динамо» СПб устроили потасовку в матче Второй лиги

Игроки «Спартака-2» и «Динамо» СПб устроили потасовку в матче Второй лиги
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Футболисты столичного «Спартака-2» и «Динамо» из Санкт-Петербурга устроили ожесточённую потасовку во втором тайме сегодняшнего матча в рамках Второй лиги Б. Встреча прошла в Москве на стадионе «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В результате борьбы за мяч в одном из игровых эпизодов при счёте 1:1 полузащитник Михаил Черномырдин из «Динамо» и хавбек Иван Старков из «Спартака-2» сцепились в кулачном бою, что в итоге привело к потасовке «стенка на стенку».

Фото: Кадр из трансляции

«Спартак-2» занимает второе место в турнирной таблице группы 2 Второй лиги Б, набрав 40 очков после 20 матчей. Команда из Санкт-Петербурга после такого же количества игр расположилась на 11-й строчке с 24 очками.

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