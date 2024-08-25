Создатель боксёрской организации хочет устроить поединок между Роналду и Ибрагимовичем

Популярный английский блогер KSI, являющейся создателем боксёрской организации, занимающейся проведением боёв между известными спортсменами, заявил о желании сделать поединок между 39-летним форвардом сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и 42-летним экс-нападающим ряда европейских грандов Златаном Ибрагимовичем.

«Бой между Роналду и Ибрагимовичем? Никогда не знаешь наверняка [что произойдёт]. Роналду против Ибрагимовича, это может быть нечто», — приводит слова KSI talkSPORT.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Роналду в отпуске играет с детьми: