Данил Круговой: я просто делаю свою работу, судить о моей игре — болельщикам и экспертам

Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой оценил уровень собственной игры на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

— Многие называют тебя лучшим игроком ЦСКА на старте. Как сам себя оцениваешь?

— Хороший ли футбол я показываю, судить не мне — экспертам, болельщикам. Я просто делаю свою работу и стараюсь как можно больше помогать команде, добывать успехи. Всегда можно прогрессировать, есть куда расти. Надеюсь, что дальше будет ещё лучше, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Круговой принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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