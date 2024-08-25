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Данил Круговой: я просто делаю свою работу, судить о моей игре — болельщикам и экспертам

Данил Круговой: я просто делаю свою работу, судить о моей игре — болельщикам и экспертам
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Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой оценил уровень собственной игры на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

— Многие называют тебя лучшим игроком ЦСКА на старте. Как сам себя оцениваешь?
— Хороший ли футбол я показываю, судить не мне — экспертам, болельщикам. Я просто делаю свою работу и стараюсь как можно больше помогать команде, добывать успехи. Всегда можно прогрессировать, есть куда расти. Надеюсь, что дальше будет ещё лучше, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Круговой принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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