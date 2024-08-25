Квинси Промес эффектно презентовал новый трек, посвящённый российской столице

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес эффектно представил свой новый трек Moscow в дуэте с нидерландским рэп-исполнителем Non Chardy.

В клипе, размещённом в официальных соцсетях Non Chardy, футболист исполняет отрывок из трека на фоне внедорожника. В частности, в нём присутствуют следующие слова: «Они ненавидят меня, потому что я теперь знаменит», «ты не смог бы провести и дня на моём месте», «я становлюсь сильнее, даже когда меня пытаются запачкать», а также «не переживай за меня, мама».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео нового творчества Квинси Промеса:

Напомним, 17 мая нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на освобождение, ему запретили покидать ОАЭ. Промес был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля. 32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.