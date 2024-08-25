Алисон — об интересе «Ливерпуля» к Мамардашвили: клубу нужно думать о будущем

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал информацию об интересе английского клуба к голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили.

«Клубу нужно готовиться к будущему. Я знал об интересе к Мамардашвили ещё до того, как об этом начали писать СМИ. Это хороший посыл для меня, потому что клуб заботится о будущем. Со своей стороны могу сказать, что пока у меня есть контракт, я счастлив в клубе, а клуб счастлив со мной — я останусь», — приводит слова Бекера Marca.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что мерсисайдцы практически договорились с «Валенсией» о переходе Мамардашвили за € 35 млн.

31-летний Алисон играет за «Ливерпуль» с 2018 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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