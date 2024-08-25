Кечинов: не думаю, что в поцелуе Станковича в лоб Эраковича нужно искать подоплёку

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов призвал не искать провокаций в поцелуе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в лоб защитника «Зенита» Страхини Эраковича после удаления последнего по ходу вчерашнего матча РПЛ (0:0).

«Я обратил внимание на поцелуй Станковича в лоб Эраковича. Некоторые могут сказать, что это какая-то провокация. Но здесь всё гораздо проще — Эракович играл под руководством Станковича. Я так понимаю, у них остались хорошие дружеские отношения. Так как Станкович эмоциональный человек, думаю, он их не сдержал и проявил именно тогда, когда уходил с поля. Вряд ли здесь нужно искать какую-то подоплёку», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После шести матчей «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 14 очками.