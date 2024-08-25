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Хлусевич: «Спартак» полностью контролировал игру с «Зенитом» от начала и до конца

Хлусевич: «Спартак» полностью контролировал игру с «Зенитом» от начала и до конца
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о минувшем матче 6-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Много моментов не создали, но, мне кажется, мы полностью контролировали игру. От начала и до конца. Конечно, были отрезки, когда «Зенит» тоже контролировал. Но всё равно не было каких‑то 100-процентных голевых ситуаций. Скорее, полумоменты.

Нормально ли сыграть вничью с «Зенитом» на выезде? Нет, потому что хочется побеждать в каждой игре. И одно очко — это мало», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

На текущий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в чемпионате России завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином». Игра состоится 31 августа. «Зенит» проведёт матч с «Пари НН». Встреча также состоится 31 августа.

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