Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия рассказал, что общался с Кудряшовым о возможном переезде в Турцию

Джикия рассказал, что общался с Кудряшовым о возможном переезде в Турцию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал, с кем советовался по поводу возможного перехода в турецкий клуб.

— Сравнительно недавно в Турции был Дзюба, общались с ним насчёт возможного переезда?
— Нет, с Артёмом не общался. Но, скажу честно, пересекались, общались с Федей Кудряшовым. Скрывать ничего не буду, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Ранее Джикия рассказал, что рассматривает предложение от клуба из чемпионата Турции.

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».

Материалы по теме
Георгий Джикия рассказал, что рассматривает предложение от клуба из Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android