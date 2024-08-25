Джикия рассказал, что общался с Кудряшовым о возможном переезде в Турцию

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал, с кем советовался по поводу возможного перехода в турецкий клуб.

— Сравнительно недавно в Турции был Дзюба, общались с ним насчёт возможного переезда?

— Нет, с Артёмом не общался. Но, скажу честно, пересекались, общались с Федей Кудряшовым. Скрывать ничего не буду, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Ранее Джикия рассказал, что рассматривает предложение от клуба из чемпионата Турции.

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».