Мор: шесть матчей «на ноль» — хорошая оборотная сторона атакующего давления «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал шестиматчевую сухую серию красно-белых в нынешнем сезоне.

— С чем связаны шесть подряд матчей «Спартака» «на ноль»?

— Я бы не сказал, что «Спартак» особое внимание уделяет обороне. Команда хорошо атакует. Я бы сказал, когда «Спартак» играет в атаку, у соперника остаётся мало сил для ответных атакующих действий. Не могу согласиться, что «Спартак» делает всё ради обороны. Но получается так, что команда мало пропускает. Это хорошая оборотная сторона атакующего давления команды, — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После шести матчей подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.