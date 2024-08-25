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Игрок «Акрона» Данилин: у нас в защите почти все иностранцы — коммуникация даётся тяжело

Игрок «Акрона» Данилин: у нас в защите почти все иностранцы — коммуникация даётся тяжело
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин высказался о большом количестве пропущенных мячей новичком РПЛ на старте сезона-2024/2025.

«Причина большого числа пропущенных мячей — всё в совокупности: уровень обороны, сыгранность. Коммуникация тоже тяжело даётся, потому что в защите почти все иностранцы. У нас в команде мало кто знает иностранный язык в совершенстве, они русский тоже только подучивают. Где-то неопытность, кто-то впервые выступает в РПЛ, молодой. Это играет роль, но дальше всё будет нормально», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после шести матчей.

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