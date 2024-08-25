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Соучек и Боуэн помогли мальчику, которого прижало ограждением во время матча АПЛ

Соучек и Боуэн помогли мальчику, которого прижало ограждением во время матча АПЛ
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Футболисты «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек и Джаррод Боуэн помогли болбою, которого прижало ограждением во время празднования игроками «молотобойцев» гола в ворота «Кристал Пэлас» (0:2) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

Болельщики сломали ограждение во время празднования гола своей команды, которое упало на мальчика. Соучек и Боуэн оперативно бросились вытаскивать болбоя, после чего начали его успокаивать.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 67'     0:2 Боуэн – 72'    

В игре с «Кристал Пэлас» Соучек и Боуэн забили по голу. Чешский футболист отметился на 67-й минуте, английский — на 72-й минуте. После двух матчей АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» набрал три очка и на текущий момент занимает седьмое место. В следующем туре лондонский клуб встретится с «Манчестер Сити» (31 августа).

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