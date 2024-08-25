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Игрок «Рубина» Иванов: в целом в России добротное, качественное судейство, хорошие арбитры

Игрок «Рубина» Иванов: в целом в России добротное, качественное судейство, хорошие арбитры
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался по поводу судейства в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Каждый сезон мы что‑то говорим о судействе. Но как бы я свои эмоции ни проявлял по поводу судей… Даже когда с кем‑то из арбитров общаешься за пределами поля, все прекрасно понимают, что тут работает человеческий фактор. Да, сейчас ввели VAR, но решения принимают люди. Наверное, по поводу определения рук могут быть какие‑то вспышки: там руку не так свистнули, тут не так… А в целом у нас в России добротное, качественное судейство. Хорошие арбитры», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

По итогам шести матчей РПЛ «Рубин» занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе казанцев 10 очков.

Напомним, 23 августа казанский клуб на своём поле одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0 в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

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