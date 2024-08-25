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«Крылья Советов» — «Пари НН»: Гальдамес сравнял счёт на 71-й минуте

«Крылья Советов» — «Пари НН»: Гальдамес сравнял счёт на 71-й минуте
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В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

На 71-й минуте чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес прямым ударом со штрафного сравнял счёт в матче.

В прошлом сезоне чемпионата России команды дважды встречались между собой. В матче 11-го тура победу одержала команда из Нижнего Новгорода (2:0), а в игре 30-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

На данный момент «Пари Нижний Новгород» набрал шесть очков и находится на девятом месте. «Крылья Советов» с тремя очками замыкают турнирную таблицу чемпионата.

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