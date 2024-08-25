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«Динамо» не смогло отомстить «Краснодару», Россия выиграла Кубок Дружбы. Главное к вечеру

Московское «Динамо» проиграло «Краснодару» в матче Российской Премьер-Лиги, сборная России стала победителем Кубка Дружбы по баскетболу, пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, «Газпром-Югра» стал обладателем Суперкубка России по футзалу, россияне завоевали медали на чемпионате мира по гребле. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 августа.

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Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» в матче с восемью голами

«Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ

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Сборная России обыграла «Парму» в финальной встрече Кубка Дружбы и завоевала трофей

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