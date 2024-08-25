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Московское Динамо дома проиграло Краснодару, сборная России стала победителем Кубка Дружбы по баскетболу

«Динамо» не смогло отомстить «Краснодару», Россия выиграла Кубок Дружбы. Главное к вечеру
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Московское «Динамо» проиграло «Краснодару» в матче Российской Премьер-Лиги, сборная России стала победителем Кубка Дружбы по баскетболу, пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, «Газпром-Югра» стал обладателем Суперкубка России по футзалу, россияне завоевали медали на чемпионате мира по гребле. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 августа.

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