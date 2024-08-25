«Динамо» не смогло отомстить «Краснодару», Россия выиграла Кубок Дружбы. Главное к вечеру

Московское «Динамо» проиграло «Краснодару» в матче Российской Премьер-Лиги, сборная России стала победителем Кубка Дружбы по баскетболу, пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, «Газпром-Югра» стал обладателем Суперкубка России по футзалу, россияне завоевали медали на чемпионате мира по гребле. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 25 августа.
Футбол
Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» в матче с восемью голами
«Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ
Мадридский «Реал» разгромил «Вальядолид» в матче 2-го тура испанской Примеры
Хоккей
Гол и две передачи Радулова помогли «Локомотиву» победить «Барыс» и выиграть Кубок Блинова
«Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА по буллитам в товарищеском матче
СКА отыгрался с 0:2 в матче с «Ак Барсом» и одержал победу по буллитам
Теннис
Эрика Андреева дебютировала в топ-75 мирового рейтинга WTA
Бокс/ММА
Результаты турнира UFC Vegas 96
Баскетбол
Сборная России обыграла «Парму» в финальной встрече Кубка Дружбы и завоевала трофей
Авто
В «Уралкалии» заявили, что не получили платёж от «Хааса»
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
Другие
Россиянки Черниговская и Долгова выиграли золото чемпионата мира в байдарках-двойках
Каноисты Шляпникова и Коровашков завоевали золото чемпионата мира в смешанных заездах
Захар Петров окончательно лишился золота ЧМ на 500 м. Второй протест не был удовлетворён
«Газпром-Югра» завоевал Суперкубок России по футзалу
Норвежец Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 3000 м, который держался 28 лет
Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом