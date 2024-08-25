Жена выгнала звёздного игрока АПЛ из дома, узнав об измене от его любовницы — Daily Mail

Звёздный футболист английской Премьер-лиги (АПЛ), имя которого не раскрывается, был выгнан из дома женой после того, как последняя заметила его в супружеской постели с другой женщиной, сообщает Daily Mail.

По информации источника, женщина получила в социальных сетях фотографию мужа в постели с подписью «Я спала с твоим мужем». Спортсмен уверял свою супругу, что фотография является подделкой, и поначалу ему поверили, однако после возвращения с маленькими детьми из отпуска женщина проверила семейное приложение Ring (видеонаблюдение) и нашла кадры, на которых её муж возвращается домой со спутницей.

Касаемо личности футболиста упоминается лишь тот факт, что он был членом своей национальной сборной на прошедшем этим летом Евро-2024 в Германии, и некоторые из его товарищей по команде даже шутили о том, как произошёл распад его брака.