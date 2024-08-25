«Крылья Советов» — «Пари НН»: хозяева вышли вперёд на 76-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте чилиец Томас Гальдамес оформил дубль и вывел «Крылья» вперёд.

В прошлом сезоне чемпионата России команды дважды встречались между собой. В матче 11-го тура победу одержала команда из Нижнего Новгорода (2:0), а в игре 30-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

На данный момент «Пари Нижний Новгород» набрал шесть очков и находится на девятом месте. «Крылья Советов» с тремя очками замыкают турнирную таблицу чемпионата.